Тактаров рассказал, как Гэтжи должен был защититься от удушающего приема Хабиба
Карен Саркисян
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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Олег Тактаров рассказал, как американец Джастин Гэтжи должен был защититься от удушающего приема в исполнении чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 254, передает ТАСС.
По словам Тактарова, у него миллион вопросов к Гэтжи по его качеству борьбы. По его мнению, силы американского бойца в вольной борьбе оказались сильно преувеличены.
«Когда человек делает «треугольник», единственная защита в том, что нужно просунуть вторую руку. У Гэтжи было время и место, Хабиб перешел на спину, а человек этого не сделал», — сказал он.
Напомним, что после победы над Гэтжи Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры.