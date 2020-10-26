Тактаров рассказал, как Гэтжи должен был защититься от удушающего приема Хабиба

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Олег Тактаров рассказал, как американец Джастин Гэтжи должен был защититься от удушающего приема в исполнении чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 254, передает ТАСС.

По словам Тактарова, у него миллион вопросов к Гэтжи по его качеству борьбы. По его мнению, силы американского бойца в вольной борьбе оказались сильно преувеличены.

«Когда человек делает «треугольник», единственная защита в том, что нужно просунуть вторую руку. У Гэтжи было время и место, Хабиб перешел на спину, а человек этого не сделал», — сказал он.

Напомним, что после победы над Гэтжи Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры.

Ранее Хабиб поблагодарил свою команду за поддержку.