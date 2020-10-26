Предложение Тедеско по новому контракту назвали своевременным

Предложение по новому контракту главному тренеру московского «Спартака» Доменико Тедеско назвали своевременным, сообщает «Спорт-Экспресс».

Такое мнение высказал журналист Игорь Рабинер. В последние дни СМИ информировали о том, что клуб уже сделал предложение специалисту по новому соглашению. Стоит отметить, что Тедеско возглавил «Спартак» почти ровно год назад — в середине октября 2019 года, сменив на этом посту Олега Кононова.

«Предложение о новом контракте, которое Шамиль Газизов, по собственным словам, уже сделал Тедеско, на мой взгляд, абсолютно своевременно. Прождав с ним до зимы, руководство «Спартака» показало бы, что сомнения все-таки имеются», — заявил Рабинер.

После 12-ти туров чемпионата России «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 27 очков.

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