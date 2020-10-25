Туктамышева грубо ошиблась в произвольной программе и стала третьей на этапе Кубка

Елизавета Туктамышева с одной грубой ошибкой исполнила произвольную программу на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи.

Ученица Алексея Мишина каталась под музыку Бхимы Юнусова к хореографической постановке «Хроники заводной птицы» по роману Харуки Мураками.

Хореографию к этому номеру фигуристка придумывала совместно с фанатами на карантине. Зрители голосовали в соцсетях за музыку, хореографические связки и напрямую влияли на процесс.

В ходе проката ей удалось без ошибок исполнить тройной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп и сольный тройной лутц.

Однако Туктамышева коснулась льда рукой на приземлении с тройного флипа, с трудом выехала со следующего тройного флипа и с изрядной задержкой присоединила к нему двойной аксель, чтобы сделать каскад.

После этого спортсменка исполнила лишь одинарный аксель в каскаде с ойлером и тройным сальховом, хотя планировался как минимум двойной.

Также судьи обнаружили у девушки недокрут на финальном тройном риттбергере.

В итоге Туктамышева получила за свой прокат 135,90 балла, в сумме — 213,26. Это позволило ей занять третье место на этапе Кубка России в Сочи.