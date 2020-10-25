«Химки» в гостях обыграли «Ростов» в матче 12-го тура РПЛ

В очередном матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» уступил «Химкам».

Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Резиуан Мирзов и Брайан Идову.

После этой игры подопечные Игоря Черевченко набрали девять очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Ростовчане с 20 баллами остались на шестой строчке.

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