«Химки» в гостях обыграли «Ростов» в матче 12-го тура РПЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» уступил «Химкам».
Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей со счетом 2:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились Резиуан Мирзов и Брайан Идову.
После этой игры подопечные Игоря Черевченко набрали девять очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Ростовчане с 20 баллами остались на шестой строчке.
Ранее сообщалось, что «Спартак» ответил «Краснодару» на заявление о предвзятом судействе.