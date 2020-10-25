«Ахмат» переиграл «Уфу» в матче 12-го тура РПЛ

В очередном матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» переиграл «Уфу».

Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Владислав Ильин и Бернард Бериша, оформивший на свой лицевой счет дубль.

У проигравшей команды единственный гол записал Азер Алиев.

После этой игры подопечные Андрея Талалаева набрали 14 очков и поднялись на десятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ответил «Краснодару» на заявление о предвзятом судействе.