Звезда клипа Little Big поработал в группе поддержки хоккейного «Спартака»
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Известный танцовщик Дмитрий Красилов, набравший популярность после выхода клипа группы Little Big «Uno», поработал чирлидером на матче хоккейного «Спартака». Соответствующее видео опубликовала пресс-служба клуба в Twitter.
Отметим, что подопечные Олега Знарка одержали победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над «Сочи» со счетом 4:1.
Хет-трик в составе красно-белых оформил Лукаш Радил.
Ранее защитник Никита Нестеров подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз».
Сегодня у нас в гостях был Дима «Пухляш» Красилов. Это было огненно! �� �� �� pic.twitter.com/6My40CeDWr— Spartak Moscow (@spartak_hc) October 25, 2020