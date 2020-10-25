Звезда клипа Little Big поработал в группе поддержки хоккейного «Спартака»

Известный танцовщик Дмитрий Красилов, набравший популярность после выхода клипа группы Little Big «Uno», поработал чирлидером на матче хоккейного «Спартака». Соответствующее видео опубликовала пресс-служба клуба в Twitter.

Отметим, что подопечные Олега Знарка одержали победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над «Сочи» со счетом 4:1.

Хет-трик в составе красно-белых оформил Лукаш Радил.

Ранее защитник Никита Нестеров подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз».