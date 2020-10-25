Экс-фигуристка Радионова восторженно отозвалась о выступлении Коляды

Бронзовая призерка чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова восторженно отозвалась о выступлении Михаила Коляды на втором этапе Кубка России, который проходит в Сочи. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, если спортсмен продолжит выступать в том же духе, то сможет спокойно конкурировать с мировыми лидерами мужского одиночного фигурного катания.

Также Радионова заявила, что тандем Коляды с тренером Алексеем Мининым дает заслуженные плоды.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева поделилась планами по изучению четвероного прыжка.