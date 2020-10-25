Друг Макгрегора обвинил Хабиба в страхе перед Конором

Американский боец Диллон Дэнис, друг экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора критично высказался о решении российского бойца, чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру.

На турнире UFC 254 Нурмагомедов во втором раунде одолел американского бойца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры.

«Хабиб ушел, потому что боится Макгрегора», — написал Дэнис в своем Twitter. Однако позднее пост был удален.

Примечательно, что летом 2020 года Макгрегор сам в очередной раз заявил, что завершил спортивную карьеру, однако потом вновь решил вернуться. Поединок Макгрегора с Нурмагомедовым состоялся осенью 2020 года, тогда россиянин одержал победу, применив удушающий прием.

Ранее сообщалось, что дядя Нурмагомедова назвал замену Хабибу.