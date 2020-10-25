«Спартак» показал, как команда смотрит бой Хабиба и Гэтжи
Карен Саркисян
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Московский «Спартак» на странице в Instagram опубликовал видео, на котором команда смотрит бой чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова и американского бойца смешанных единоборств (MMA) Джастина Гэтжи на турнире UFC 254.
«Спартак» смотрит последний бой Хабиба!» — написано в публикации.
Напомним, что бой Нурмагомедов — Гэтжи завершился во втором раунде досрочной победой россиянина удушающим приемом.
Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й подряд в профессиональной карьере.
Ранее Хабиб Нурмагомедов защитил титул и объявил о завершении карьеры.