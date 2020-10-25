Сборная России поздравила Нурмагомедова с защитой титула

Сборная России по футболу на странице в Instagram поздравила чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова с победой над американским бойцом смешанных единоборств (MMA) Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

«Хабиб — лучший. 29-я победа «Орла». Поздравляем. Это был последний бой Хабиба. Легенда», — написано в публикации.

Напомним, что бой Нурмагомедов — Гэтжи завершился во втором раунде досрочной победой россиянина удушающим приемом.

Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й подряд в профессиональной карьере.

Ранее Хабиб Нурмагомедов защитил титул и объявил о завершении карьеры.