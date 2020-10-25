Хабиб после победы на UFC 254 обратился к Гэтжи

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов после победы на турнире UFC 254 обратился к американцу Джастину Гэтжи.

Нурмагомедов поблагодарил Гэтжи и вспомнил, как тот помог ему в 2016-м году.

«Спасибо, брат. Знаю, что ты прекрасный человек. Знаю, как ты заботишься о близких. Будь близок к родителям, потому что однажды может всякое случиться. Никогда не знаешь, что случится завтра», — сказал он.

Напомним, что поединок завершился во втором раунде досрочной победой Нурмагомедова удушающим приемом.

Для россиянина эта победа стала первой после смерти его отца Абдулманапа Нурмагомедова и 29-й подряд в профессиональной карьере.

Ранее Хабиб Нурмагомедов защитил титул и объявил о завершении карьеры.