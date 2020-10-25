Хабиб поблагодарил отца после победы над Гэтжи
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов поблагодарил отца в публикации на своей странице в Instagram победного боя с американцем Джастином Гэтжи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254.
«Когда Всевышний с тобой ничто тебя не сломает, абсолютно ничто. Спасибо отец за все, чему ты меня научил в этой жизни. Дай Аллах тебе наивысшую ступень рая», — написал он.
Напомним, что поединок завершился во втором раунде досрочной победой Нурмагомедова удушающим приемом.
Для россиянина эта победа стала первой после смерти его отца Абдулманапа Нурмагомедова и 29-й подряд в профессиональной карьере.
Ранее Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.
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When ALLAH with you, nobody can broke you, nobody ��⚔️ Thanks Father for everything, you teach all my life, may ALLAH grant you the highest Paradise �� - Когда Всевышний с тобой ни что тебя не сломает, абсолютно ничто. Спасибо Отец за все, чему ты меня научил в этой жизни, дай Аллах тебе наивысшую ступень Рая ��