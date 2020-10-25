Президент UFC назвал Хабиба величайшим

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отреагировал на решение россиянина Хабиба Нурмагомедова завершить профессиональную карьеру после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, передает Sport24.

По словам президента UFC, он никогда никого не отговаривал. Уайт просит, чтобы болельщики дали отдохнуть Нурмагомедову.

«Человек в статусе величайшего имеет право выбирать. Парень не так давно потерял отца, и я вам это уже говорил: нам повезло, что мы его сегодня увидели», — сказал он.

Напомним, что поединок завершился во втором раунде досрочной победой Нурмагомедова удушающим приемом.

Для россиянина эта победа стала первой после смерти его отца Абдулманапа Нурмагомедова и 29-й подряд в профессиональной карьере.

Ранее Хабиб Нурмагомедов защитил титул и объявил о завершении карьеры.