Анкалаев отправил Куцелабу в нокаут в первом раунде на турнире UFC 254

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Анкалаев победил молдаванина Иона Куцелабу в бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254, который в эти минуты проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Поединок закончился досрочной победой Анкалаева в первом раунде мощным нокаутирующим ударом справа.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию ивента в Абу-Даби, главным событием которого станет бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион в легком весе Конор Макгрегор поделился ожиданиями от поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.