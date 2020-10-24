Щербакова ошиблась и проиграла Усачевой в короткой программе на этапе Кубка России в Сочи

Анна Щербакова с одной серьезной ошибкой исполнила короткую программу на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи.

Девушка каталась под саундтрек из фильма «Дом темных бабочек», а также инструментальную версию песни «Secrets» группы One Republic.

Ей удалось без ошибок исполнить двойной аксель и тройной флип, однако на каскаде тройной лутц + тройной риттбергер Щербакова допустила грубую оплошность — сделала вторым прыжком лишь двойной риттбергер вместо тройного и испортила приземление медленным неуверенным выездом.

Судьи оценили прокат ученицы Этери Тутберидзе на 77,47 балла. Это позволило ей занять промежуточное второе местов в преддверии произвольной программы, в которой будут разыграны медали турнира.

На первой строчке находится другая ученица Тутберидзе — 14-летняя Дарья Усачева (78,41 балла), а на третьей — подопечная Алексея Мишина Елизавета Туктамышева (77,36).

Ранее Елизавета Туктамышева без ошибок исполнила короткую программу на этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи.