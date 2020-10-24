Объявлены составы на игру «Барселоны» и «Реала»
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Объявлены составы на игру седьмого тура чемпионата Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом».
«Барселона»: Нето, Пике, Лангле, Дест, Альба, Бускетс, де Йонг, Фати, Коутиньо, Педри, Месси.
«Реал»: Куртуа, Рамос, Менди, Варан, Начо, Вальверде, Каземиро, Винисиус Жуниор, Кроос, Асенсио, Бензема.
Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Камп Ноу» в 17.00 по московскому времени.
На данный момент сине-гранатовые занимают десятое место в турнирной таблице Ла Лиги с семью очками, «сливочные» идут на третьей позиции с десятью баллами.
Ранее сообщалось, что «Динамо» обыграло «Сочи» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).