Объявлены составы на игру «Барселоны» и «Реала»

Объявлены составы на игру седьмого тура чемпионата Испании между «Барселоной» и мадридским «Реалом».

«Барселона»: Нето, Пике, Лангле, Дест, Альба, Бускетс, де Йонг, Фати, Коутиньо, Педри, Месси.

«Реал»: Куртуа, Рамос, Менди, Варан, Начо, Вальверде, Каземиро, Винисиус Жуниор, Кроос, Асенсио, Бензема.

Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Камп Ноу» в 17.00 по московскому времени.

На данный момент сине-гранатовые занимают десятое место в турнирной таблице Ла Лиги с семью очками, «сливочные» идут на третьей позиции с десятью баллами.

Ранее сообщалось, что «Динамо» обыграло «Сочи» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).