Под Выборгом был убит отец первого российского пилота «Формулы-1» Александр Петров
Вадим Балканов
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Отец первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, муниципальный депутат городского совета Выборга Александр Петров был застрелен в своем коттедже. Об этом сообщает Online47.
На месте преступления работает руководство уголовного розыска Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Напомним, что Петров являлся совладельцем крупных компаний в регионе — ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания».
Ранее сообщалось, что пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон раскритиковал назначение Виталия Петрова стюардом на Гран-при Португалии