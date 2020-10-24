Под Выборгом был убит отец первого российского пилота «Формулы-1» Александр Петров

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Отец первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, муниципальный депутат городского совета Выборга Александр Петров был застрелен в своем коттедже. Об этом сообщает Online47.

На месте преступления работает руководство уголовного розыска Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Напомним, что Петров являлся совладельцем крупных компаний в регионе — ОАО «Выборгский судостроительный завод» и ЗАО «Выборгская топливная компания».

Ранее сообщалось, что пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон раскритиковал назначение Виталия Петрова стюардом на Гран-при Португалии