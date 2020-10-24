«Динамо» обыграло «Сочи» в матче РПЛ
Андрей Черников
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Московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе победителей точными ударами отметились Даннил Лесовой, Себастьян Шиманьски и Даниил Фомин. За черноморский клуб отличился Миха Мевля.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
РПЛ. 12-й тур
«Динамо» — «Сочи» — 3:1
Голы: 1:0 — Лесовой, 11; 1:1 — Мевля, 22; 2:1 — Шиманьски, 26; 3:1 — Фомин — 55.
Ранее наставник «Динамо» Сандро Шварц высказался о будущем Максимилиана Филиппа в клубе.