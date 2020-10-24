Экс-футболист «Локомотива» Пейчинович высказался о Путине и Лукашенко

Сербский экс-футболист московского «Локомотива» Неманья Пейчинович высказался о российском и белорусском политиках, передает Sport24.

«Владимир Путин самый сильный, потому что самый стабильный. Есть еще Александр Лукашенко, он тоже стабилен. Мы же видим, как на Белоруссию действует Европа. Так было на Украине», — сказал Пейчинович.

Также Пейчинович отметил, что в Сербии Путина уважают больше, чем их президента.



Ранее Елена Исинбаева нанесла свою путаную речь перед Путиным на толстовку.