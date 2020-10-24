Тренер Макгрегора считает Гэтжи фаворитом в поединке с Хабибом

Оуэн Родди, тренер ирландского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора, считает американца Джастина Гэтжи фаворитом в поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.



«После второго-третьего раунда Гэтжи может перехватить инициативу, если будет держать Хабиба в стойке. Если он сумеет выдержать напор Хабиба, то способен вырубить его. Я ставлю на Гэтжи», — сказал Родди на своем YouTube-канале.

Напомним, поединок состоится 24 октября в рамках турнира UFC 254.

Ранее Николай Валуев допустил поражение Хабиба в бою против Гэтжи.