Роспотребнадзор разрешил провести матч «Спартак» — «Ростов» со зрителями

Роспотребнадзор разрешил провести матч между московским «Спартаком» и «Ростовом» со зрителями, говорится на сайте ведомства.

Игру, которая пройдет на домашней арене красно-белых, смогут посетить 2 730 зрителей.

Также отмечается, что в случае нарушения требований санитарно-эпидемиологической безопасности во время проведения матча будут приняты меры, предоставленные службе действующим законодательством.

Встреча состоится 31 октября.

Ранее Фабио Капелло высказался о нераскрытом потенциале Александра Кокорина.