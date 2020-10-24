Роспотребнадзор разрешил провести матч «Спартак» — «Ростов» со зрителями
Андрей Черников
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Роспотребнадзор разрешил провести матч между московским «Спартаком» и «Ростовом» со зрителями, говорится на сайте ведомства.
Игру, которая пройдет на домашней арене красно-белых, смогут посетить 2 730 зрителей.
Также отмечается, что в случае нарушения требований санитарно-эпидемиологической безопасности во время проведения матча будут приняты меры, предоставленные службе действующим законодательством.
Встреча состоится 31 октября.
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