Гаджиев высоко оценил шансы «Краснодара» в игре со «Спартаком»

Тренер Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Спартаком», передает RT.

«Пусть «Спартак» лидирует наряду с «Зенитом», это не говорит о том, что у южан нет шансов. Если «быки» не будут ошибаться в обороне, то они могут одержать победу», — сказал Гаджиев.

Напомним, встреча состоится 24 октября в 19.00.



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