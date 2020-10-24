Гаджиев высоко оценил шансы «Краснодара» в игре со «Спартаком»
Андрей Черников
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Тренер Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским «Спартаком», передает RT.
«Пусть «Спартак» лидирует наряду с «Зенитом», это не говорит о том, что у южан нет шансов. Если «быки» не будут ошибаться в обороне, то они могут одержать победу», — сказал Гаджиев.
Напомним, встреча состоится 24 октября в 19.00.
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