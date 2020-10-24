Боец Харитонов сделал прогноз на поединок Хабиб — Гэтжи

Боец Сергей Харитонов сделал прогноз на поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

Напомним, встреча пройдет 24 октября в рамках турнира UFC 254.

«Гэтжи очень удобен для Хабиба. Да, он борец, но не такого уровня, как Хабиб. Россиянин сможет и в первом и во-втором раунде его перевести в партер. Думаю, Хабиб победит во втором раунде», — сказал Харитонов в эфире YouTube-канала «Ушатайка».



Ранее Хабиб обошел Ольгу Бузову по количеству подписчиков в Instagram.