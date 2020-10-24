Советник Кадырова отрицает, что его сын напал на арбитра
Антон Борисов
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Генеральный директор академии «Рамзан», советник Рамзана Кадырова по спорту Хайдар Алханов отрицает, что его сын Сайд-Хусейн, который является сотрудником службы безопасности грозненского «Ахмата», напал на судью матча молодежного первенства России против московского «Спартака».
Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) сообщила, что один из представителей команды из столицы Чеченской Республики нанес несколько ударов главному судье Богдану Головко.
«Почему говорят, что избили судью? Это неправда», – цитирует Хайдара Алханова «Спорт-Экспресс».