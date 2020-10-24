В Дагестане задержаны подозреваемые в убийстве бывшего бойца ММА

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Установлены и задержаны двое мужчин, подозреваемые в убийстве | Следственным управлением СК России по Республике Дагестан расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). | По версии следствия, 22 октября 2020 года в помещении кафе-ресторана, расположенного в городе Хасавюрте, обнаружено тело 35-летнего местного жителя с огнестрельным ранением. | По «горячим следам» в результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного преступления. Ими оказались 24-летний и 53-летний местные жители. | Подозреваемые задержаны в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ. | В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. #скр #скрф #скроссии #следственныйкомитет #05 #skr #убийство #причинениесмерти #преступленияпротивжизни #задержание #раскрытие