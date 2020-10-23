Президент UFC оценил популярность поединка Хабиб — Гэтжи в $700 млн

Президент UFC Дана Уайт в интервью YouTube-каналу Майка Свика рассказал о подробностях титульного боя чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона американского бойца Джастина Гэтжи.

По словам Уайта, популярность поединка измеряется суммой в $700 млн.

«Об этом бое пишут в 50 странах. 23 миллиарда показов контента.

Когда разбирали детали, то посчитали стоимость подобного охвата. Это $700 млн. Вот насколько знаменит этот бой», — сказал он.

Напомним, что 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится UFC 254. Главным событием турнира станет бой Нурмагомедов — Гэтжи.

Ранее Хабиб и Гэтжи провели дуэль взглядов на взвешивании.