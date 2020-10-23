Пеле обратился к любителям футбола

Легендарный бразильский футболист Пеле, празднующий сегодня свое 80-летие, обратился к любителям футбола, поздравляющим его с юбилеем, передает «Российская газета».

В своем обращении Пеле благодарит всех, кто отправил ему письма с поздравлениями, а также благодарит бога.

«За свои 80 лет я в первую очередь должен поблагодарить бога, давшего здоровье, которое позволило мне добраться до этого момента, в этом возрасте и в ясном уме.

Я надеюсь, что, когда попаду на небеса, бог примет меня так же, как сегодня меня принимает весь мир благодаря нашему любимому футболу», — сказал он.

23 октября единственному футболисту в мире, три раза становившемуся чемпионом мира как игрок, исполняется 80 лет.

Пеле является лучшим игроком 20-го века по версии футбольной комиссии Международной федерации футбола (ФИФА). За свою карьеру бразилец забил 1289 мячей в 1363 матчах.

Ранее Бразильская конфедерация футбола поздравила Пеле с 80-летием.