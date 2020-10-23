Фергюсон пообещал «надрать задницу» Хабибу

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон заявил, что найдет способ встретиться в 2020-м году с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым, передает MMA Junkie.

По мнению Фергюсона, Нурмагомедов никогда не будет драться с ним.

«Три раза подряд Хабиб отказывался от боя со мной. Но я так или иначе собираюсь надрать ему задницу. Не знаю как, но мы с ним увидимся до конца этого года», — сказал боец.

Также американец отметил, что у него есть вариант подраться с ирландским бойцом Конором Макгрегором.

«Хабиб и Конор – вот бои, которые меня интересуют», — добавил он.

Напомним, что 24-го октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится UFC 254. Главным событием турнира станет бой Нурмагомедов — Гэтжи.

Ранее Хабиб и Гэтжи провели дуэль взглядов на взвешивании.