Ломаченко извинился перед болельщиками за бой с Лопесом
Карен Саркисян
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Украинский боксер Василий Ломаченко в Instagram извинился перед болельщиками за бой с американцем Теофимо Лопесом.
По словам Ломаченко, ему было сложно подобраться к Лопесу. Боксер отмечает, что размеры и размах рук имеют огромную роль.
«Хотел бы извиниться перед всеми, что не оправдал надежд. Извиниться перед командой и сказать ей большое спасибо», — сказал он.
Напомним, что американский боксер победил украинца единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в легкой весовой категории.
Ранее соперник россиянина на UFC 254 провалил взвешивание.