Гэтжи сделал вес перед боем с Хабибом

Американский боец Джастин Гэтжи уложился в лимит дивизиона перед боем с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым, сообщает «Чемпионат.com». Весы показали 155 фунтов.

Ранее на взвешивании Нурмагомедову пришлось полностью разделся, чтобы также уложиться в лимит дивизиона. Сообщалось, что российский боец согнал 8,5 кг перед поединком.

Напомним, что 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится UFC 254. Главным событием турнира станет бой Нурмагомедов — Гэтжи.

Ранее Хабиб сделал вес перед боем с Гэтжи.