Капелло прокомментировал первый гол Миранчука за «Аталанту»

Экс-наставник сборной России по футболу Фабио Капелло прокомментировал первый гол Алексея Миранчука за итальянскую «Аталанту», передает «СЭ».

Напомним, россиянин отличился в матче против «Мидтьюллана» (4:0).



«Миранчук забил фантастический гол. Я разговаривал с главным тренером его команды Джаном Пьеро Гасперини, он очень счастлив за Алексея», — сказал Капелло.

Ранее мама братьев Миранчуков оценила игру сыновей в Лиге чемпионов.