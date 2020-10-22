Двух российских тяжелоатлетов дисквалифицировали за допинг
Андрей Черников
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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала за допинг чемпиона Европы Адама Малигова и вице-чемпиона Европы Чингиза Могушкова, сообщает сайт организации.
Спортсмены отстранены на четыре года. Срок дисквалификаций начинается 16 августа 2019 года.
Россиянину Магомеду Абуеву увеличили срок наказания с четырех до шести лет.
Ранее биатлонист Алексей Слепов был оправдан по делу о нарушении антидопинговых правил.