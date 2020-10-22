Слуцкая обвинила команду Плющенко в войне против Тутберидзе

Экс-фигуристка Ирина Слуцкая высказалась о конфликте между тренерами Евгением Плющенко и Этери Тутберидзе.



«Мне кажется, война ведется больше с одной стороны. Чаще приходится слышать критические выпады от команды Плющенко, которая, между тем, получила двух готовых спортсменок», — сказала Слуцкая в интервью Teamrussia.pro.

Напомним, от Тутберидзе к Плющенко ушли Александра Трусова и Алена Косторная.

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