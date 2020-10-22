Кокорин сообщил о запрете игрокам «Зенита» поддерживать его

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин рассказал, почему форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба не поддержал его после скандала с драками в центре Москвы.

Игрок красно-белых заявил, что не держит обиды на бывшего одноклубника.

«Знаю, в «Зените» предупредили сразу, что никто не может высказываться. Вплоть до расторжения контракта», — сказал Кокорин в интервью YouTube-каналу Peopletalk.

Также футболист «Спартака» поблагодарил экс-защитника «Зенита» Бранислава Ивановича, который высказался в его поддержку.

«Дзюба — капитан сборной. Он хорошо провел домашний чемпионат мира 2018 года. В клубе попросили ничего не выкладывать. Тяжело ослушаться. У меня ни к кому претензий нет», — сказал форвард.

Кокорин отметил, что продолжает общаться с Дзюбой, но меньше.

Ранее Кокорин раскритиковал россиян за отношение к богатым.