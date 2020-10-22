Игрок «Реала» Винисиус установил рекорд Лиги чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор установил рекорд Лиги чемпионов, сообщает Opta Sport в Twitter.

В матче первого тура группового тура против донецкого «Шахтера» игрок забил мяч спустя 15 секунд после выхода на замену, что является рекордом по этому показателю с момента появления официальной статистики от Opta в сезоне-2006/2007.

Встреча между «Реалом» и «Шахтером», прошедшая в столице Испании, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан взял на себя ответственность за поражение «Реала» от «Шахтера».