Сборная России потеряла две позиции в рейтинге ФИФА

Сборная России потеряла две позиции в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), который был опубликован на официальном сайте 22 октября.

Российская национальная команда опустилась с 32-й на 34-ю строчку, пропустив сборные Нигерии и Турции.

В октябре команда России проиграла в товарищеском матче Швеции (1:2), а также сыграла вничью с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0) в матчах Лиги нации.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру нападающего Артема Дзюбы в октябрьских матчах Лиги наций.