Домашние матчи «Спартака» будут проходить без зрителей до особого распоряжения

Российская премьер-лига (РПЛ) получила предписание Роспотребнадзора, согласно которому матч 13-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Ростовом» должен пройти при пустых трибунах, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы лиги.

Отмечается, что до особого распоряжения ограничения касаются и последующих домашних матчей красно-белых. Причиной данного решения ведомства является эпидемиологическая ситуация в столице, а также нарушения антикоронавирусных мер во время матча десятого тура РПЛ между «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

Красно-белым рекомендовано придерживаться комплекса мер на ближайших матчах, выполнение которых позволит снять ограничения в ближайшее время.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о проведении матча с «Ростовом» без зрителей.