Миранчук пополнил список забивавших за иностранные клубы в ЛЧ игроков

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук пополнил список забивавших за иностранные клубы в Лиге чемпионов российских игроков. Об этом сообщает «СЭ».

25-летний хавбек стал 16-м футболистом, которому удалось войти в этот список.

Лидирует по данному показателю бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин, оформивший четыре мяча в самом престижном европейском клубном турнире.

Ранее главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги победной игры против мадридского «Реала».