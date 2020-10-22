Миранчук пополнил список забивавших за иностранные клубы в ЛЧ игроков
Вадим Балканов
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук пополнил список забивавших за иностранные клубы в Лиге чемпионов российских игроков. Об этом сообщает «СЭ».
25-летний хавбек стал 16-м футболистом, которому удалось войти в этот список.
Лидирует по данному показателю бывший нападающий лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин, оформивший четыре мяча в самом престижном европейском клубном турнире.
Ранее главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру подвел итоги победной игры против мадридского «Реала».