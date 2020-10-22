Форвард «Локо» Лисакович поделился мыслями об игре с «Зальцбургом»

Нападающий московского «Локомотива» Виталий Лисакович поделился мыслями об игре с «Зальцбургом» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников».

По его мнению, впереди команду ждут важные игры, в которых необходимо набирать очки.

«Команда хорошо играла 30 минут, но пропустила обидный мяч со стандарта. На второй тайм вышли плохо, могли три очка брать.

Идем дальше. Впереди важные игры и плотный график», — сказал белорус.



Ранее сообщалось, что главный тренер «Зальцбурга» Джерри Марш не считает закономерной ничью с «Локомотивом».