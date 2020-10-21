Гэтжи рассказал, что увидел в глазах Нурмагомедова во время дуэли взглядов

Американский боец Джастин Гэтжи рассказал, что увидел в глазах чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова во время дуэли взглядов, передает Sport24.

«Что я сказал Хабибу? Спросил — как дела. Ничего больше. Что увидел в его глазах? Я увидел мужчину, который готов драться. Гарантирую, что он увидел то же самое», — сказал Гэтжи.

Бой Нурмагомедова и Гэтжи состоится 24 октября в рамках UFC 254. Турнир пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ранее в интернете появилось видео битвы взглядов между Нурмагомедовым и Гэтжи.