Гэтжи сказал, что забрал душу Фергюсона

Американский боец Джастин Гэтжи выступил на пресс-конференции перед поединком с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

По словам Гэтжи, он должен был проиграть Тони Фергюсону в поединке, который состоялся 9-го мая.

«Это поединок очень большой. Я в таких местах никогда не был. Я должен был проиграть Фергюсону и не быть здесь. Но я забрал его душу», — сказал он.

Напомним, что бой Нурмагомедова и Гэтжи состоится 24-го октября в рамках UFC 254. Турнир пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ранее Гэтжи рассказал о своих родителях перед боем с Хабибом.