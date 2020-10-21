Нурмагомедов сравнил себя с Али и Тайсоном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов выступил на пресс-конференции перед поединком с американским бойцом Джастином Гэтжи.

По словам Нурмагомедова, он смотрел бои Мухаммеда Али и Майка Тайсона, когда был ребенком. Россиянин отметил, что это слишком высокий уровень.

«Не думаю, что когда-то выйду на уровень Али и Тайсона. Но пока рано говорить, я еще выступаю. Посмотрим, когда закончу карьеру.

Хочу уйти непобежденным и неоспоримым чемпионом», — сказал он.

Напомним, что бой Нурмагомедова и Гэтжи состоится 24-го октября в рамках UFC 254. Турнир пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ранее Нурмагомедов сказал, что схватит Гэтжи и будет давить всю ночь.