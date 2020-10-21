«Урал» вышел в плей-офф Кубка России благодаря хет-трику Бикфалви

Екатерибургский «Урал» обыграл подмосковный «Велес» в матче группового этапа Кубка России.

Встреча, которая проходила в Домодедово, завершилась со счетом 3:1.

Хозяева вышли вперед на 54-й минуте благодаря мячу Артема Максименко. Гости на 86-й минуте сравняли счет. Пенальти реализовал полузащитник Эрик Бикфалви. Три минуты спустя Бикфалви оформил дубль. А на четвертой добавленной минуте он же оформил хет-трик.

Футбол. Кубок России. Группа 1.

«Велес» (Домодедово) — «Урал» (Екатерибург) — 1:3.

Голы: 1:0 — Максименко, 54; 1:1 — Бикфалви (пенальти), 86; 1:2 — Бикфалви, 89; 1:3 — Бикфалви, 90+4.

«Урал» набрал шесть очков в двух турах и финишировал на первом месте в группе 1. Екатеринбургский клуб вышел в плей-офф Кубка России.

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