Семь игроков «Нижнего Новгорода» сдали положительные тесты на коронавирус
Карен Саркисян
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Семь игроков «Нижнего Новгорода» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает Telegram-канал «Перехват».
Матч Лиги ВТБ Семь игроков «Нижнего Новгорода» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает Телеграм-канал «Перехват».
Матч Лиги ВТБ «Нижний Новгород» – ЦСКА, которые должен был состояться 25-го октября, будет перенесен на другую.
21-го октября в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Нижний Новгород» встречается с венгерским «Фалко». Об отмене встречи не сообщалось.
Ранее Майкл Джордан высказался о выборе величайшего игрока в истории НБА.