«Бавария» разгромила «Атлетико» в Лиге чемпионов
Карен Саркисян
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«Бавария» обыграла «Атлетико» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 4:0.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Во втором туре «Бавария» сыграет в Москве с «Локомотивом». «Атлетико» в Мадриде примет «Зальцбург».
Футбол. Лига чемпионов. Группа A. 1-й тур.
«Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Атлетико» (Мадрид, Испания) — 4:0.
Голы: 1:0 — Коман, 28; 2:0 — Горецка, 41; 3:0 — Толиссо, 66; 4:0 — Коман, 72.
Ранее сообщалось, что «Бавария» и «Атлетико» определились со стартовыми составами на матч Лиги чемпионов.