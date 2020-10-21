Миранчук забил и «Аталанта» разгромила «Мидтьюлланд» в Лиге чемпионов

«Аталанта» разгромила «Мидтьюлланд» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Футболист сборной России Алексей Миранчук дебютировал и забил свой первый гол в составе итальянского клуба.

Встреча, прошедшая в Хернинге, завершилась со счетом 4:0.

Во втором туре «Аталанта» примет амстердамский «Аякс». «Мидтьюлланд» сыграет на выезде с «Ливерпулем».

Футбол. Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур.

«Мидтьюлланд» (Хернинг, Дания) — «Аталанта» (Бергамо, Италия) — 0:3.

Голы: 0:1 — Сапата, 26; 0:2 — Гомес, 36; 0:3 — Мурьель, 42; 0:4 — Миранчук, 88.

Ранее сообщалось, что Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч Лиги чемпионов.