«Ливерпуль» обыграл «Аякс» в Лиге чемпионов
Карен Саркисян
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«Ливерпуль» обыграл «Аякс» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Амстердаме, завершилась со счетом 1:0.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Во втором туре «Ливерпуль» дома примет «Мидтьюлланд». Аякс сыграет в гостях с «Аталантой».
Футбол. Лига чемпионов. Группа D. 1-й тур.
«Аякс» (Амстердам, Голландия) — «Ливерпуль» (Ливерпуль, Англия) — 0:1.
Голы: 0:1 — Тальяфико (автогол), 35.
Ранее сообщалось, что «Аякс» и «Ливерпуль» определились со стартовыми составами на матч Лиги чемпионов.