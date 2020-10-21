«Шахтер» сенсационно обыграл «Реал» в Лиге чемпионов
Карен Саркисян
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Донецкий «Шахтер» сенсационно обыграл мадридский «Реал» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 3:2.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Во втором туре «Шахтер» примет в Донецке миланский «Интер». «Реал» сыграет в Менхенгладбахе с «Боруссией».
Футбол. Лига чемпионов. Группа B. 1-й тур.
«Реал» (Мадрид, Испания) — «Шахтер» (Донецк, Украина) — 2:3.
Голы: 0:1 — Тете, 29; 0:2 — Варан (автогол), 33; 0:3 — Соломон, 42; 1:3 — Модрич, 54; 2:3 — Винисиус, 59.
Ранее «Реал» и «Шахтер» определились со стартовыми составами на матч Лиги чемпионов.