«Бавария» и «Атлетико» определились со стартовыми составами на матч Лиги чемпионов
Карен Саркисян
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«Бавария» и «Атлетико» определились со стартовыми составами на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Стартовый состав «Баварии»: Нойер, Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес, Киммих, Горецка, Мюллер, Толиссо, Коман, Левандовски .
Стартовый состав «Атлетико»: Облак, Лоди, Фелипе, Савич, Триппьер, Коке, Эррера, Карраско, Льоренте, Фелиш, Суарес.
Встреча пройдет в Мюнхене. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22.00 мск.
Ранее «Реал» и «Шахтер» определились со стартовыми составами на матч Лиги чемпионов.