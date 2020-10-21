Навка показала фото с Киркоровым и Тарасовой со съемок «Ледникового периода»
Фигуриста Татьяна Навка показала в Instagram фото с певцом Филиппом Киркоровым и Заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой со съемок «Ледникового периода».
«Сегодня был чудесный день! Мы снимали легендарный «Ледниковый период». Скажу вам честно, нелегкая эта работа — сидеть и судить чемпионов. В чем Филипп Бедросович сегодня убедился», — подписала спортсменка фото.
Напомним, Навка является олимпийской чемпионкой 2006 года.
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Сегодня был чудесный день! Мы снимали легендарный «Ледниковый период». Скажу вам честно, нелегкая эта работа, сидеть и судить чемпионов!!! ���� В чем Филипп Бедросович @fkirkorov сегодня убедился����♀️����♀️����♀️ #ТатьянаНавка #ФилиппКиркоров #ледниковыйпериод #первыйканал #фигурноекатание #танцынальду #съемки