Навка показала фото с Киркоровым и Тарасовой со съемок «Ледникового периода»

Фигуриста Татьяна Навка показала в Instagram фото с певцом Филиппом Киркоровым и Заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой со съемок «Ледникового периода».



«Сегодня был чудесный день! Мы снимали легендарный «Ледниковый период». Скажу вам честно, нелегкая эта работа — сидеть и судить чемпионов. В чем Филипп Бедросович сегодня убедился», — подписала спортсменка фото.

Напомним, Навка является олимпийской чемпионкой 2006 года.

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